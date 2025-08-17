F.I.R.世紀和解有望合體？阿沁曝「已6家廠商邀約」

記者許逸群／台北報導

F.I.R.昔日兩位成員詹雯婷與陳建寧不久前「世紀和解」，身為團員的阿沁今（17日）出席活動時被問到此事，阿沁也語帶輕鬆表示，恭喜他們兩位終於和解，代表他們雙方已經把這些事情放下；畢竟大家曾經是一個團體，而建寧老師也是我的第一個經紀人、音樂上的恩師，一起奮戰多年。

▲阿沁出席活動談到F.I.R.合體的可能性。（圖／FANTASTIC MUSIC夢境音樂社提供）

阿沁感慨表示，過去大家曾是緊密戰友，其中一位成員更是他初入行時的經紀人與音樂恩師，共同奮鬥多年，這段情誼至今難以忘懷。阿沁透露，當他得知和解消息後，第一時間便在社群平台分享了團體首張專輯的封面照以示祝賀。他更驚爆，目前已有5、6家公司主動聯繫洽詢團體合體演出的可能性。

不過，阿沁認為現在並不急，強調未來一切都要等待彼此默契自然到位，再重申「地球是圓的」，預告了許多可能性，讓歌迷無限期待。他私下持續與昔日戰友保持聯繫，儘管尚未建立專屬群組，仍以個別方式交流。

▲《一人一首阿沁REAL盃》記者會。（圖／FANTASTIC MUSIC夢境音樂社提供）

除了昔日情誼，阿沁也致力於音樂傳承。他親手創立的音樂社再度舉辦年度原創盛事《一人一首阿沁REAL盃》歌唱大賽。這項邁入第二屆的比賽，與相關科技平台合作，並有社群語音軟體協辦，共吸引超過 1100 位選手報名。阿沁強調，這不只是一場比賽，更是他音樂社的重要使命。