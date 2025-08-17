謝京穎狂瘦5kg「月經2個月沒來」　一驗嚇壞：以為好孕來

記者王靖淳／綜合報導

女星謝京穎、天團Energy成員張書偉在2023年宣布結婚，去年6月舉辦婚禮，女方日前上節目分享過去一段減肥經歷，透露自己因過度控制飲食，導致月經兩個多月沒來，嚇得她一度以為「好孕到來」。

▲謝京穎、張書偉2023年宣布結婚。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊 Formosa TV Life）

謝京穎上節目分享，當時月經已經兩個多月沒來報到的她，特地驗孕確認，結果沒有懷孕，讓她緊張不已。她透露那段時間，正準備投入八點檔的拍攝，因此心情特別焦慮。謝京穎還進一步提到，後來她才發現身體異常的原因，其實是因為過度減肥。

▲謝京穎月經2個月沒來以為懷孕。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊 Formosa TV Life）

謝京穎透露，當時她一天只吃一餐，大多選在中午進食；晚上若真的餓了，頂多吃毛豆或海苔，幾乎完全忽略晚餐。如此嚴格的飲食控制，讓她短短兩週就瘦下5公斤，她也坦言當時常泡烤箱，希望藉此維持消瘦體態。雖然短時間內看到體重迅速下降，謝京穎當時自認「很棒」，直到去看醫生，才被告知因為身體機能不足，導致月經無法正常來潮。

▲謝京穎月經沒來是減肥過度導致。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊 Formosa TV Life）