高雄捕獲野生帥哥慢跑！竟是男神朴寶劍　粉絲認出：這我家巷口

南韓人氣男神朴寶劍17日在高雄舉辦見面會，活動開始前，他現身高雄街頭慢跑，零變裝打扮，還被粉絲認出來「神仙野生帥哥」，他稍早在活動上親自分享來台日常，釋出慢跑照，他表示「我今天早上有慢跑」，跑一跑看到建築物」，於是就拿出了手機自拍。

朴寶劍17日一早慢跑照瘋傳，他在活動上也親口分享「今早上有慢跑」，他穿著白色上衣、黑色短褲，舉起手與高雄街頭合照，照片裡熟悉的街景，還被現場見面會粉絲認出來，粉絲大喊「這是我家巷子口」。

他甚至拍下覺得新奇的交通工具，看到路上排排站的YouBike（Ubike），他表示「我真的很想要騎，但有點困難，因為我不知道操作的方式」。主持人Lulu告訴他必須要有悠遊卡才能操作，開玩笑表示「等見面會結束，你可能會收到2萬張悠遊卡」，朴寶劍則驚呼「不用送我禮物沒關係」，他許願：「希望下次我來的時候，可以自己買悠遊卡然後去騎。」

首度來到高雄，朴寶劍對於萬事感到新奇，期間還看到一位長輩騎著腳踏車，上面寫著「Joy Love」，他頗有感觸，因此告訴對方想拍照片，他笑喊「我有說，不好意思失禮了，但他可能沒聽到。」拍下照片分享給粉絲，希望來到見面會現場的每位觀眾都帶著愛很愉悅。