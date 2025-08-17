淡水慈玄宮主委竟是新北市議員！白冰冰曝私交…親謝「幫喬場地」

記者黃庠棻／台北報導

白冰冰製作、主演的三立台劇《天知道》播出後受到觀眾喜愛，她也在自己的YouTube節目《誠懇逗陣》中展開感恩之旅，第2站來到淡水竹林慈玄宮，她特別感謝人稱「霸哥」的主委，同時也是新北市議員的蔡錦賢在拍攝期間協助調度場景，直呼「有很多不好借的場景，都靠霸哥幫忙才借到。」

▲白冰冰製作、主演台劇《天知道》獲得好評，在YouTube節目《誠懇逗陣》中展開感恩之旅。（圖／長興影視提供）

《天知道》描寫的是玄天上帝（帝爺公）的故事，白冰冰感恩之旅第2站前往淡水慈玄宮還願，當天出發路上風雨交加，沒想到抵達淡水後無風無雨，讓她覺得很神奇，看到慈玄宮重要幹部齊聚現場迎接她，讓她相當感動，向大家致謝之餘，也承諾會用精彩演出回報大家的支持。

白冰冰好奇霸哥與帝爺公的淵源，對方回憶起自幼隨祖父母虔誠拜帝爺公，有一次86歲高齡的祖母罹癌需動大手術，霸哥當時立下誓願，只要阿嬤平安無事，他將永遠服侍帝爺公，結果阿嬤動手術的時間長達10小時，一周就順利出院，還能幫忙做家事。

《天知道》有不少在淡水的場景，都是霸哥幫忙協調、租借，其中有不少是林義芳的戲，他是台劇的「黑道大哥專業戶」，不只單純壞，還能將角色的陰險、狠辣、或是霸氣的一面詮釋得淋漓盡致，充滿氣場，不過他卻稱這是他演過挑戰度最高的老大，前期是他最擅長的逞兇鬥狠，但後期卻被製作人白冰冰要求搞笑，白冰冰笑說「都是我逼的，我讓他變諧星。」

此外，日前白冰冰一場與方文琳、呂鳳雪談心的戲，現編的劇情，講到她存錢飛到美國給老公驚喜，卻發現老公重婚的戲，她演得又哭又笑，讓不少失婚的女子感同深受，到白冰冰的臉書留言。

對此，白冰冰說「很多人都說被我逼哭了，在劇中，我哭著回台灣，爾後全心投入在廟裡當義工，但轉念幫對方著想，過程不管如何，前夫還是把兩個孩子帶大，這其實也是劇中冰冰姐所飾演的王美月不得已說服自己放下的理由。」