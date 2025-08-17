霍建華首拍大陸短劇！全劇僅7.6小時　「超瘋演技」網看呆：以為拍電影

記者田暐瑋／綜合報導

中國短劇近年來迅速在影視圈擴展市場，在快科技時代擄獲一票觀眾，連帶許多大咖藝人都紛紛搶攻短劇市場，霍建華也首次跨足短劇領域，主演懸疑劇集《搏憶》，飾演一名因腦部受損而陷入記憶混亂的緝毒警察韓旭，由金像獎得主彭發執導，懸疑緊湊的劇情引發高度關注。

▲霍建華首度拍攝短劇。（圖／翻攝自微博）



霍建華首次跨足短劇領域，主演騰訊出品的懸疑短劇《搏憶》，合體黃宗澤等實力派演員飆戲，飾演一名因腦部受損而陷入記憶混亂的緝毒警察，卻被誣陷為殺妻兇手，全劇僅有24集，每集約19分鐘，採用快節奏的敘事手法，融入槍戰、追車等電影級場面，被譽為「短劇時長，長劇容量」的高質感作品。

▲霍建華首度拍攝短劇。（圖／翻攝自微博）



對於丈夫的全新嘗試，林心如在社群平台上大力支持，連續轉發兩條定檔消息，顯見她對霍建華挑戰新領域的期待。隨著短劇市場的蓬勃發展，越來越多一線演員紛紛投入這個新興領域，王麗坤、李若彤等多位一線演員紛紛投入短劇，黃曉明也投資短劇產業，台灣男星鄭人碩也接演橫屏短劇《1+1≠愛》。

大陸短劇市場的演員片酬雖低於傳統長劇，但因拍攝週期短，演員一年可接十幾部劇，累積收入相當可觀。根據搜狐娛樂調查，一線短劇演員的片酬可達數十萬人民幣，豎屏短劇演員則以日薪計算，每天可領人民幣1至3萬元。

▲霍建華首度拍攝短劇。（圖／翻攝自微博）