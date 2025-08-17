ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Apple「打電動到清晨6點」被下最後通牒！尪怒：不睡覺在那浪費時間

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）最近上節目《單身行不行》透露，自從老公考上EMBA，雙方時間變得無法配合，只能答應對方雖然不會一起運動，但她會盡量陪伴、幫對方拍照。只不過，有次因為電動打通宵吵架，被另一半下了最後通牒。

▲▼Apple,黃暐婷。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼Apple打電動打通宵惹火老公。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼Apple,黃暐婷。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

Apple還原爭執源頭，「我就跟他說，我今天這個關卡想要打一下，可能打一小時就好。」結果一小時後，對方提醒她該休息，她卻還是放不下遊戲，「我現在就是卡在一個關卡，我現在馬上查攻略，你先進去睡，我過關再睡。」

▲▼Apple,黃暐婷。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲Apple當晚一心想破關。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

沒想到一玩就到清晨，原本約定早上9點陪另一半去訓練籃球一事，Apple完全拋諸腦後，6點偷偷摸摸走進房間，只睡3個小時根本起不來，「整個頭好痛！」

Apple坦言當下還想找理由推託，「我就說我今天好像身體不是很舒服，肚子有點痛。」不料立刻被戳破謊言，另一半直言：「妳不要騙我，妳是不是昨天很晚睡？因為妳進來房間的時候把我吵醒了，我有看手機，是6點多。」讓她自覺確實理虧。

▲▼Apple,黃暐婷。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲Apple老公很生氣。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

最後，Apple還是起床陪另一半去練球，但精神依然不濟，幫忙錄影的表現也不理想，「他看了影片覺得我拍得不好，有些進球或腳步要拍的，我都沒拍好。」

▲▼Apple,黃暐婷。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲Apple老公下最後通牒。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

另一半因此很生氣，「叫妳睡覺不睡覺，在那邊浪費時間，然後答應我的事情又做不到，早上原本還不想起來」，和Apple因此起了爭執，對方還進一步放話：「妳如果要這樣，以後我不會再叫妳陪我來打籃球！」Apple則坦承，當下只能認錯，「我就很認真地跟他道歉。」

▲▼Apple,黃暐婷。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲Apple最後有跟老公道歉。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

