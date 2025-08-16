「最美小龍女」赴泰被質疑偷護照！　59歲凍齡美貌驚呆海關

記者蔡宜芳／綜合報導

港星李若彤在1995年的《神鵰俠侶》中飾演小龍女，至今仍是觀眾心目中的經典。已經59歲的她，保養得宜，經常被讚「美魔女」，李若彤近日受訪時，也透露先前到泰國旅遊時，因外表與實際年齡差距過大，竟遭海關人員質疑護照的真實性。

▲李若彤擁有「最美小龍女」之稱。（圖／翻攝自微博／李若彤）

李若彤在接受陸媒《南方周末》訪問時透露，她某次到泰國旅遊，機場的海關人員看她護照發現出生年份是1966年，立即露出嚴肅神情，質疑道：「這是妳的護照嗎？偷來的嗎？不像妳這個年紀啊！」讓她忍不住笑出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李若彤坦言，自己在30歲時曾因年齡增長而感到焦慮，但在50歲之後心態有了重大轉變，「現在59歲了，我反而覺得越活越明白，越了解自己，活得越來越自在。」她表示，自己目前保持著165公分、46公斤的身材，這樣出眾的狀態主要歸功於長期堅持運動。即將邁入60歲的她，更立下遠大目標：「我希望在70歲、80歲、90歲時，還能有能力去健身。」

▲李若彤也將身材保持得非常好。（圖／翻攝自微博／李若彤）

對於李若彤被質疑年齡的烏龍事件，網友紛紛讚嘆李若彤是「內娛凍齡天花板」、「要是我59歲還能保持這個身材這個狀態，做夢都會笑醒」、「完全看不出已經59歲，是真的很美」。