獨家／朴寶劍高雄直奔快閃店！巡禮簽名「認出熟悉面孔」驚訝打招呼

南韓人氣演員朴寶劍16日下午抵達小港機場，此趟是為了17日的見面會訪台，他在機場相當親民，特地摘下墨鏡與粉絲問好、眼神對視，還親手收下四面八方而來的信。沒想到，他稍早直奔週邊商品快閃店，甚至認出熟悉面孔，驚訝打招呼並簽名，把粉絲放在心上。

▲朴寶劍愧疚表示「想幫大家簽名但沒辦法」。（圖／讀者提供）



▲朴寶劍為粉絲簽名。（圖／讀者提供）



朴寶劍晚間6點多直奔高雄的週邊商品快閃店，現場大約有300名粉絲在場等候，他親切地環繞場地，一一簽名、打招呼、點頭問候，全場驚呼連連、引起不小暴動。

▲朴寶劍高雄直奔快閃店，認出熟悉面孔的粉絲驚訝打招呼。（圖／讀者提供）



不僅如此，朴寶劍向來記憶很好，更認出一名熟悉的粉絲，他看到眼熟的面孔，立刻露出驚訝的表情，並為該名粉絲簽名。朴寶劍用英文表示「我希望你們一直都很開心，謝謝大家，我們明天再見」，他不忘切換中文「謝謝你們」、「真心感謝」。

▲▼朴寶劍在快閃店合照、留下簽名。（圖／讀者提供）



在與粉絲短暫見面的尾聲，朴寶劍也遺憾表示「我真的希望為你們每一位簽名，但我沒辦法」，粉絲則安慰他「沒關係的」，他繼續致謝「謝謝你們」，接著又切換韓文「明天見喔」，與粉絲共度驚喜的快閃時光。