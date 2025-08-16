泰國GL天團「MilkLove」第3度襲台！　甜喊想念台粉：期待看你們穿夏天衣服

記者蕭采薇／台北報導

泰國GL百合CP「MilkLove」即將第三次來台會粉絲，兩人在確認行程後開心不已，並對粉絲灑糖發出邀請：「謝謝大家喜愛我們最新的作品《鯨魚雜貨鋪Whale Store XOXO》，我們會準備最精彩的內容，希望能在10/19這天見到你們，真的很想念大家！」

▲泰國GL百合CP「MilkLove」即將第三次來台會粉絲。（圖／YIWO、GMMTV提供）

「MilkLove」PansaVosbein（Milk）與PattraniteLimpatiyakorn（Love），在組成CP前，已各自在不同劇集中有精彩演出，零負評的優質形象與外型清新亮麗，加上兩人私下深厚情誼，因此火速讓GMMTV重金打造成新世代的GL CP，而首部主役作品就是2024年播出，造成超高口碑的劇集《地球傾斜23.5度》。

飾演高中學生的MilkLove完全零違和，一個生性害羞缺乏自信，一個則是開朗外放做自己，相處過程中漸漸走進彼此心防，也在每次磨合裡勾勒出女孩純愛中內心的忐忑，MilkLove精湛演技讓粉絲無限憧憬，心中泛起不小漣漪。

▲MILK（左）與LOVE（右）私下相處親暱甜蜜，是彼此最重要的夥伴。（圖／YIWO、GMMTV提供）



新劇《鯨魚雜貨鋪Whale Store XOXO》MilkLove化身上班族與教授，在面對Milk離職後接管過世父親遺留下的街坊雜貨店，繼而認識體驗小民生活「人生大學」的企業千金Love，兩人互相扶持，透過這間「鯨魚雜貨舖」，不但攜手面對大型超商的營業狙擊外，親情上更做了不少琢磨，Milk徒留未見父親最後一面的悔意，Love則是家族權勢下活在窒息空間中。

▲「MilkLove」新劇《鯨魚雜貨鋪Whale Store XOXO》收視不俗。（圖／YIWO、GMMTV提供）

兩人角色強烈對比，不少彼此暖心肺腑的經典台詞都讓觀者超有感，覺得《鯨魚雜貨鋪Whale Store XOXO》根本就是在演自己的故事。不管透過社群或線上，每位粉絲在MilkLove心中都如太陽般的存在，聊到粉絲，MilkLove說：「透過之前的見面會，與粉絲們近距離互動，每次看到大家都很開心與興奮，上次來時是冬天，這次則是夏天，很期待看到你們穿夏天衣服的樣子，10月19日是我們第三次到台北，期待當天能看到大家！」

▲《鯨魚雜貨鋪》讓粉絲直呼，「MilkLove」根本就是在演自己的故事。（圖／YIWO、GMMTV提供）