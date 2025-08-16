許路兒50歲「許維恩讚比20歲更美」　慶生合照曝光超凍齡

記者王靖淳／綜合報導

女星許維恩的大姊許路兒最近迎來50歲生日，她在社群發布長文，深情告白姊姊，感謝命運的安排，讓她們成為彼此生命中最重要的存在，同時也不忘誇獎對方的凍齡外貌，「50歲的你～比20歲的時候還美～。」貼文曝光後，立刻掀起討論。

▲許維恩讚許路兒50歲比20歲還美。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

許維恩發文曬出多張許路兒的慶生合照，並形容這段姊妹情誼是「最珍貴的禮物」，同時也直言能在這個時空與對方相遇、相伴，是無比幸運的緣分。她坦言，從小到大，許路兒一直是她既崇拜又依賴的對象，並表示兩人一起走過的無論是笑聲、眼淚還是瘋狂的回憶，都成為她心中最珍貴的寶藏，「謝謝你一直以來的愛、溫暖與光芒～無論外在還是內心～都美得令人讚嘆。」

▲許路兒剛過完50歲生日。（圖／翻攝自Instagram／lurehsu）

談到許路兒的外貌與氣質，許維恩認為姊姊在50歲時，比起20歲時更加美麗動人，因為歲月並沒有奪走青春，反而雕刻出更閃耀的靈魂。她形容姊姊不只是凍齡，更是心靈年輕、能量滿滿的女神。最後，許維恩不忘獻上祝福，希望許路兒在未來的每年，都能以燦爛的笑容迎接生活的驚喜，並且永遠平安、健康、幸福快樂，「生日快樂～我永遠愛你《路兒》，愛你，永遠的妹妹《小恩》。（P.S. 你永遠是我心目中最酷的姐姐！）」