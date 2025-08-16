快訊／王嘉爾深夜食物中毒送醫！粉絲簽售會緊急取消　經紀公司發聲明

記者田暐瑋／綜合報導

王嘉爾（Jackson）以韓團GOT7出道，近年演藝重心移往大陸，15日深夜因突發食物中毒緊急送醫，目前仍在治療中，今日原定的粉絲簽售會宣布取消。

王嘉爾原定16日舉辦粉絲簽名會，所屬經紀公司TEAMWANG records稍早宣布取消：「很抱歉通知大家，原定於今日的MUSIC KOREA Fan Sign活動將取消。王嘉爾先生昨日午夜因突發食物中毒被送往急診，目前正在接受妥善治療，需要休息恢復。」團隊將商討後續補償方案。

▲王嘉爾。（圖／翻攝自Instagram／Jacksonwang852g7）

這並非王嘉爾首次因食物中毒影響行程，2019年他曾在南美巡演期間出現類似狀況，當時在演出中途因身體不適被迫中止表演。回顧當年事件，王嘉爾跟著團體GOT7在墨西哥開唱，當演唱到《LOOK》的時候，大家都在舞台中央，只有王嘉爾一人突然走向旁邊，左手疑似扶著腰部，接著跑到一座大型燈具旁邊，彎腰躲了起來，沒有在中間和團員一起跳群舞。

接下來的舞台直到最後，他也沒上台，有謙當場安撫粉絲說，「Jackson沒事的，請大家不要擔心喔。」事後王嘉爾透過社群媒體以中英韓三種語言向粉絲致歉，並表示已服藥治療，令粉絲相當憂心。

▲王嘉爾食物中毒。（圖／翻攝自微博）