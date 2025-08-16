藍波22歲正妹女兒「五官神複製楊冪」！　網一看絕美近照暈爛

記者田暐瑋／綜合報導

潔潔（藍羽潔）是富邦悍將啦啦隊的成員，同時也是知名舞蹈老師藍波的大女兒，傳承父親衣缽的她精通多種舞風，近日，她在個人社交平台曬出一組棚拍美照，意外撞臉中國女星楊冪，引發網友熱烈討論。

潔潔今年正式成為富邦啦啦隊Fubon Angels的一員，未來發展備受期待，她近日PO出的照片中，身穿淺藍色洋裝，搭配粉紅色背景，一雙大眼狂放電，加上窄鼻櫻桃唇，被指神似大陸女星楊冪。

▲藍波女兒潔潔神似楊冪。（圖／翻攝自IG）



潔潔今年22歲，自幼在父親藍波老師的嚴格指導下學習舞蹈，逐漸愛上舞台並專攻國標舞，多次參與比賽並獲得佳績，不僅在舞蹈方面表現突出，學業上也相當優秀，是一位能文能武的學霸，曾多次獲得市長獎等榮譽。

▲藍波女兒潔潔神似楊冪。（圖／翻攝自IG）



事實上，潔潔在練習生時期已經累積大批粉絲，常被讚「很美唷，有遺傳到爸爸的活力」、「動作超專業！有力又美」。搞笑的是，每當藍波老師在社群PO出潔潔的照片，留言經常出現「女婿會一個冒出來了」、「請問岳父有什麼需要幫忙的嗎」等，就連藝人海產、酷炫也跑來揍一腳，「岳父最近好嗎」、「岳父好」，藍波則回覆「可以抽號碼牌了」。

▲潔潔是知名舞蹈老師藍波的大女兒。（圖／翻攝自藍波老師臉書）