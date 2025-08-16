ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粿粿被傳婚變照出國　大阪放風開啟單身少女模式 　「笑容沒停過」

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》首次來到日本大阪！主持人吳宗憲率領KID、坤達，攜手夢幻「全媽咪」陣容：孫可芳、嚴正嵐、梁凱莉、林舒語、簡廷芮、粿粿，兩位小隊長親自帶隊，讓這群年輕媽媽們暫時脫離老公與孩子的「日常任務」，盡情享受自由時光。尤其來到好吃、好買、好逛的大阪，眾人立刻火力全開，直逼史上「最不受控」外景團！

憲哥笑說：「這團就是放風團，從機場開始大家的笑容就沒停過，整趟行程每個人都開心得不得了。」

▲粿粿(右二)火力全開。（圖／綜藝玩很大）

節目團隊來到歷史悠久的大阪城，感受滿滿古風魅力；接著直奔世界博覽會Tech World館，由憲哥親自帶隊邀玩粉們一同領略來自科技的創造力與大自然的感動，他興奮直呼：「今天真的很榮幸能來到世博館，這是跨越新舊的特別體驗。」

▲黃隊被憲哥笑。（圖／綜藝玩很大）

甩掉媽媽身份束縛，眾人瞬間回到單身少女模式，開心逛街、採買、闖關樣樣都來。粿粿信心滿滿地向坤達喊話：「我覺得我們會贏，很可能滿分！」

反觀黃隊嚴正嵐、梁凱莉卻一度卡關，為了尋找關卡中的「4000」數字徹底放空，被憲哥忍不住吐槽：「你們有在玩嗎？」

在畫畫闖關時，簡廷芮的畫作讓全場一頭霧水，她自己也忍不住邊畫邊笑，心虛到喊：「我不會畫！」差點崩潰放棄。憲哥則在旁鼓勵她：「不要放棄！」氣氛笑鬧不斷。梁凱莉則再添笑果，當憲哥問她要不要鎖定答案時，她竟然大喊：「不鎖定！」讓全場直接笑翻。

大阪行程結束後，團隊一路玩到充滿異國氛圍的神戶，從北野異人館街、神戶布引香草園，一路逛到港灣人工島西公園，最後當然少不了神戶必吃的「A5神戶牛」。最終贏家更能獨享頂級和食饗宴，為這趟日本放風之旅畫下最幸福的句點。

