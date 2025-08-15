陳奕迅罹患焦慮症「媽媽看新聞才知道」！　親曝最新病況

記者蔡琛儀／台北報導

陳奕迅「Fear and Dreams」世界巡迴演唱會日前在澳門完成第182場的演出，緊接著帶來演唱會雙CD正式開放預購的好消息，演唱會專輯也將在8月25日零時於各大數位音樂平台上架，環球音樂更加碼，搶先完成預購者，還可以參加28日陳奕迅《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片分享會抽選，詳情見環球音樂台灣的官方社群公告。

▲陳奕迅罹患焦慮症一事震撼各界。（圖／環球提供）

陳奕迅在片中揭露自己罹患焦慮症的事，引發各界震驚，他透露一直沒有告訴媽媽自己有情緒病，怕對方擔心，但新聞一出，媽媽立即打來問他為什麼有這麼大的壓力，「其實我真的不是很要緊，我的病是很輕微，並不是嚴重到無法走出房門的那種。大家不需要太擔心。」

日前陳奕迅的紀錄片於香港一連放映四場，三場開放給歌迷看之外，第四場特別邀請了圈內的好朋友們來觀看，包括容祖兒、楊千嬅、梁漢文、馮德倫、許志安、郭偉亮、葉佩雯、岑寧兒等人，現場星光熠熠，紀錄片觀賞後，難得聚舊的好友們，於影院中不停合照，氣氛歡樂。

▲陳奕迅好友都來捧場欣賞紀錄片。（圖／環球提供）

看過紀錄片後，楊千嬅表示真的意想不到這次旅程這麼精彩，最希望他可以做回30年前那個開心的陳奕迅；容祖兒心情則是非常複雜，她真切感受到陳奕迅是一個將生命奉獻給工作的藝術家；蘇永康則透露，陳奕迅打網球受傷時，自己一直在醫院陪伴，在他還沒康復，總是擔心耳朵聽不清楚時，也會不時跟他通電話，安慰他不用擔心；岑寧兒坦言很多時候，大家會忘記台上表演者也是一個人，但在電影中陳奕迅真實地把所有「fear and dreams」都展示出來。