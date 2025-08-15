韓女星來台「收粉絲花海禮物全丟」　她掀真面目勸：不要再買了！

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人許聖梅最近上節目《娛樂頭版頭》揭露一位韓國女藝人來台舉辦粉絲見面會的幕後細節，直言該女星深受粉絲喜愛，因此活動規模相當盛大、有不少特別要求，同時也爆料對方在活動結束後，將粉絲送的禮物丟掉。為此，許聖梅苦勸：「真的不要再買了！」

▲許聖梅爆大咖女星把粉絲送的花丟掉。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

節目中，許聖梅先解釋籌備粉絲見面會的流程，包含與韓方確定檔期後，便要立即敲定條件，例如必須入住指定的五星級飯店，甚至要確認飯店健身房的設備，方便有運動習慣的藝人每天使用。飲食部分也需事先準備妥當。她透露，除了基本需求外，該女星還因粉絲過於熱情，特別要求聘請4名保鑣，並在抵達前確認保鑣已到位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，許聖梅表示活動主持人必須事先提供完整腳本，所有提問必須依照內容進行，並簽保密協定，嚴禁在後台隨意拍照或洩露畫面，否則將被韓國經紀公司列為拒絕合作的對象。在服裝部分，主辦方原本安排該女星中途更換服裝，並先提供照片讓她檢查，但卻遭到拒絕。為此，主辦方後來特地製作展示板給她過目，還找來與她身高相仿的人拍照示範，讓她能掌握板子在自己身上的比例與位置。

▲許聖梅爆料大咖女星難伺候。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

到了活動當天，粉絲會提前一天排隊，依動線與偶像合照、送禮。不過許聖梅透露，過程中這位女星曾悄悄向翻譯抱怨「時間拖太久」，但仍維持笑容應對粉絲。她強調，通常經紀公司雖嚴格，藝人本身卻相當親民。然而，等到活動結束後，價值上千元的花海禮物卻全數被該女星丟掉，讓她忍不住呼籲粉絲：「真的不要再買了！」