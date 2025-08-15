野生陳芳語「低胸逛大稻埕」穿超辣！一轉身…背後整片挖空 0偽裝全被拍

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳逛大稻埕的野生照，不但完全沒有偽裝，造型還相當火辣，讓不少粉絲激動留言直呼：「想巧遇！」

▲陳芳語逛大稻埕。



照片中，可以看到陳芳語單穿一件連身短褲裝，黑色為主色，搭配白色細肩帶與側邊線條設計，簡約又帶點運動感。低胸剪裁辣露呼之欲出的北半球，一轉身，背後幾乎沒有布料，自信秀出美背。

▲陳芳語穿超辣。



陳芳語下半身則搭配一雙米色長靴，拉長腿部線條，並且完美襯托出緊實的大腿，也為整體造型增添時髦感。她站在迪化街的路中央拍照，營造出都會與復古融合的氛圍。

▲陳芳語完全沒偽裝。



事實上，陳芳語曾分享成功瘦身12公斤的秘訣。第一個方法是晚飯後禁食12小時。在這段時間裡，她僅喝水，避免攝取任何熱量，讓身體有足夠時間進行代謝。

▲▼陳芳語瘦得很健康。



此外，陳芳語也強調早晨運動的重要性，每天一起床便進行40分鐘的有氧運動，以提升代謝速度。這些習慣不僅幫助她減脂，更促進整體健康。而且運動後，她會選擇水果或豆漿作為早餐，為一天的活動提供健康的開始。