台八女星護女批急診室「品質糟糕」道歉　文汶砸20萬送百份保養品給醫護

記者蕭采薇／台北報導

藝人文汶先前因女兒發燒送醫，身為母親的她一時心急，在社群平台直指新北三峽恩主公醫院急診室「亂七八糟」、「品質管理糟糕」，此番言論卻也引起爭議。後來文汶道歉，並承諾捐出100份保養品表達支持。 如今她說到做到，捐贈防疫包與保養品物資給醫護人員，總金額超過20萬元。

▲文汶（右）護女心切，先前因女兒發高燒就醫，一時心急的言論引發爭議。（圖／民視提供）

文汶與長庚醫院合作公益行銷，捐贈防疫包與保養品物資給醫護人員，守護她們在前線工作的安全。文汶她表示：「醫護是最辛苦的守護者，我希望能用實際行動，讓她們在繁忙與高壓中多一份安心。」而她總共捐出100箱，總金額超過20萬元。

文汶表示，身為一位母親，對於安全與健康更為重視，「我希望從自己做起，把正確觀念和行動傳遞出去，影響身邊的人，打造一個安全的育兒環境。」這份信念不僅落實在家庭，也貫徹在品牌經營中。

▲文汶（右）與長庚醫院合作公益行銷，主動捐贈防疫包與保養品物資給醫護人員。（圖／民視提供）

她於2018年創立個人品牌「猴爺」，一路走來親力親為，從原料挑選、包裝設計到商品研發，全程不假他人之手。而面對疫情衝擊，「猴爺」不僅穩健走過，更將品牌力量延伸到公益領域。文汶感謝一路支持「猴爺」的粉絲與消費者，並期望大家能持續以行動支持，為更多需要幫助的人送上溫暖與守護。