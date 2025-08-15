記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣聲優豐崎愛生為《K-ON！輕音部》的女主角「平澤唯」配音爆紅，擁有無數代表作品。她2017年與圈外男性結婚，丈夫近日因蜘蛛膜下出血送醫不治逝世，公司15日發聲明宣布她將暫停部分活動演出，令外界相當憂心。

▲人氣聲優豐崎愛生丈夫驟逝。（圖／翻攝自X）

▲人氣聲優豐崎愛生為《K-ON！輕音部》的女主角「平澤唯」配音爆紅。（圖／翻攝自X）



綜合日媒報導，公司聲明提及：「上個月，豐崎愛生的丈夫因蜘蛛膜下出血緊急送醫，並在醫院中逝世。」公司與豐崎愛生討論過後，決定部分活動，並向相關人士與支持的粉絲表達歉意。

公司表示，豐崎愛生目前正在接受專業機構的心理輔導，「努力恢復到以往的工作狀態」，希望大家能溫暖地守護。

▲豐崎愛生公司發聲明，透露她正在接受專門機構的輔導，努力回到往常的狀態。（圖／翻攝自官網）

豐崎愛生現年38歲，她於2017年10月宣布與圈外人登記結婚，今年是夫妻迎接結婚8周年的時刻，不料卻面對丈夫驟逝，日網震驚同時憂心她陷入喪夫之痛，輪番留言打氣「擔心愛生」、「心好痛，好好保重自己」、「加油，擔心愛生的心情」。