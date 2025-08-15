人氣漫畫家織織「首度公開老公長相」！挺孕肚告白：嫁了夢中情人

記者潘慧中／綜合報導

織織是知名網路漫畫家，過去與賴賴的一段情最為轟動，沒想到分手將近2年後，她2024年底突然宣布懷孕，讓粉絲又驚又喜。事隔半年多，她不但在6月平安生下寶寶，15日還首度公開老公的長相，「我嫁了我喜歡的人。」

織織坦言自己並非嫁給夢中情人，相反地，她的另一半其實「身材胖胖的，體重有點超標、愛吃速食、講到運動就發懶、很愛滑短影片、皮膚不太好、笑起來眼角皺紋深到可以夾死蚊子」。

不過，在織織眼中，丈夫同時也是夢中情人，「抱起來很有安全感、吃速食時會像小孩一樣雀躍、不愛重訓卻很愛揪我跑馬拉松、每天滑到優質蠢片都分享給我、笑起來眼睛跟月亮一樣彎的很可愛」，字裡行間流露出滿滿的愛。

織織還特別提到，丈夫情緒穩定、溝通時不會失控，很戀愛腦，「有曾經受過傷但仍然選擇善良溫柔的靈魂。」因此，雖然另一半不是典型的夢中情人，卻是她喜歡的人，簡短幾句話道盡她的幸福與踏實。

織織IG全文：

我嫁了什麼樣的人？

我嫁了不是我夢中情人的人

身材胖胖的體重有點超標、愛吃速食、講到運動就發懶、很愛滑短影片、皮膚不太好、笑起來眼角皺紋深到可以夾死蚊子

我嫁了是我夢中情人的人

抱起來很有安全感、吃速食時會像小孩一樣雀躍、不愛重訓卻很愛揪我跑馬拉松、每天滑到優質蠢片都分享給我、笑起來眼睛跟月亮一樣彎的很可愛

情緒穩定、溝通時不會失控、很戀愛腦、有曾經受過傷但仍然選擇善良溫柔的靈魂

我嫁了我喜歡的人