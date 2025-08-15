70歲周潤發同框影壇4大咖！「親拍梁朝偉獨照」網朝聖：好有氛圍感

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星劉嘉玲交友廣闊，昨日（14）曬出與多位好友聚餐的合照，多位影壇重量級大咖齊聚。飯局集結她的老公梁朝偉、「發哥」周潤發與妻子陳薈蓮（發嫂）、美術指導大師張叔平（阿叔）、名導杜琪峯與妻子黃寶玲，合照吸引大批網友朝聖。

▲劉嘉玲曬合照，同框周潤發等多位香港影壇大咖。（圖／翻攝自微博／劉嘉玲）

照片中，劉嘉玲坐在前排沙發中央，親密摟著發嫂與黃寶玲，後排站著周潤發、杜琪峯、梁朝偉與張叔平，眾人皆面帶笑容，氣氛溫馨而自然。這場難得的聚首，讓人彷彿看見昔日香港電影輝煌年代的縮影，也展現了幾位影壇巨星多年來的情誼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉嘉玲同時分享多張照片，捕捉好友們的近況。其中梁朝偉與杜琪峯並肩入鏡，日前剛訪台的杜琪峯滿頭白髮、身形清瘦，神情依舊專注。其中一張是梁朝偉獨照，酷帥地直視鏡頭，劉嘉玲註明「攝影：周潤發」，立刻引發網友朝聖。而70歲的發哥笑容燦爛、氣色紅潤，網友直呼「看照片喝了不少酒，發哥看起來狀態不錯」、「還是那麽迷人的發哥」、「發哥拍的」、「發哥拍得好有氛圍感啊」。

▲周潤發同框劉嘉玲，網友推測是周潤發掌鏡。（圖／翻攝自微博／劉嘉玲）

▲劉嘉玲特別註明，是周潤發拍梁朝偉。（圖／翻攝自微博／劉嘉玲）