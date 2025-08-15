交往第8年！李光洙放閃女友李先彬　劉在錫曝牽線過程：是我促成的

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男演員李光洙與女友李先彬於2018年底認愛，兩人交往邁入第8年，感情穩定，近日，他登上劉在錫的網路節目，聊起女友露出幸福又甜蜜的笑容，劉在錫則透露兩人交往背後故事，首次曝光自己其實是促成這段姻緣的媒人「我讓他們走到那步的」，李光洙則點點頭認同。

▲李光洙交往女友李先彬邁入第8年，其實是劉在錫牽線。（圖／翻攝自YouTube）



李光洙與李先彬戀愛邁入第8年，兩人透過《Running Man》結緣，但交往以來非常低調，近期恰好他出演劉在錫的網路節目，劉主動提起「像是光洙的狀況，我身為戀愛教練很活躍地指導」，池錫辰笑虧「是不是都毀了」，李光洙則幽默接話「我人生中最壞的⋯」。

▲▼劉在錫表示「是我促成他們到那步」，李光洙認同點頭。（圖／翻攝自YouTube）



但話鋒一轉，劉在錫解釋：「但真的是，現在光洙跟先彬穩定地交往中，如果要說是我促成的其實一點也不誇張，他們會走到那步都是我促成的，所以現在兩個人也是一段交往地很好的姻緣對吧！」李光洙認同地點點頭，間接認了劉在錫就是情侶倆的媒人。

劉在錫身為媒人，也不忘幫李先彬宣傳最新的電影《噪音殺機》，池錫辰也表示自己有力挺女方的電影，開心地表示「我也有出一份力喔」，李光洙點頭附和「對的對的，真的很感謝」，替女友表達謝意，情侶倆感情穩定，令《Running Man》粉絲開心不已，觀眾表示「也算有參與見證兩人感情的發展」。《噪音殺機》8月29日在台上映。