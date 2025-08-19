8月19日星座運勢／天蠍桃花運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
工作：堅強再接再厲
感情：爭取見面機會
財運：不宜衝動花費
幸運色：粉晶色
貴人：摩羯
小人：金牛
工作：深得客戶信任
感情：找尋靈魂摯愛
財運：正財運勢特好
幸運色：蜜糖色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：完成份內工作
感情：前人回頭示好
財運：本日財運良好
幸運色：銀白色
貴人：牡羊
小人：天蠍
【土象星座】
工作：創造亮眼績效
感情：雙方忙於工作
財運：今日偏財運旺
幸運色：乾燥粉
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：多微笑說好話
感情：嘗試獨立自主
財運：原定計畫修正
幸運色：深綠色
貴人：天秤
小人：射手
工作：調整嚴格要求
感情：不宜強求指望
財運：打破收支平衡
幸運色：淺粉色
貴人：獅子
小人：牡羊
【水象星座】
工作：增添營運設備
感情：尋覓認識真愛
財運：打起精神賺錢
幸運色：紅磚色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：避免衝撞同事
感情：幽默經營感情
財運：較無起伏變化
幸運色：淺藍色
貴人：射手
小人：雙魚
工作：職場發光發熱
感情：缺少噓寒問暖
財運：賺錢缺乏信心
幸運色：藍紫色
貴人：天蠍
小人：天秤
【火象星座】
工作：不必過度擔憂
感情：主動維持感情
財運：養成記帳習慣
幸運色：原木色
貴人：雙子
小人：獅子
工作：結合異業行銷
感情：激情慢慢冷卻
財運：信任自己能力
幸運色：金箔色
貴人：天秤
小人：摩羯
工作：精進自身專業
感情：心急需要沉澱
財運：持續積累儲蓄
幸運色：藕粉色
貴人：巨蟹
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
