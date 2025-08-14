王若琳杭州開唱歌單被嫌「沒半首成名曲」　本人發聲：誤解讓人無奈

記者劉宛欣／綜合報導

歌手王若琳憑電影《鬼才之道》主題曲奪下第61屆金馬獎最佳原創電影歌曲，近日帶著「她在那裡微笑著」巡演前往杭州開唱。然而，演出結束後卻引發不少觀眾吐槽，批評「歌單幾乎都是翻唱」、「想聽的成名曲一首也沒有」。

▲王若琳近日正在舉辦巡演。（圖／索尼提供）

根據陸媒《揚子晚報》報導，這次演唱會場地並非體育館或專業音樂廳，而是以會議功能為主的浙江省人民大會堂，票價介於280至780元人民幣（約1170元至3260元台幣）。不少觀眾認為現場音響、燈光表現不佳，就連舞台造型也有點太隨意。除了硬體環境被嫌棄，王若琳的歌單也被粉絲直批「熟悉的歌一首都沒有」、「選的都是自己愛的歌，我們並不愛」。

▲王若琳演唱會歌單被歌迷抱怨。（資料照／記者黃克翔攝）

對此，王若琳發文回應，承認自己清楚粉絲是因第一張專輯認識她，但那張作品是在「很多壓力與不願意下完成的」，並非她真正想創作的音樂，因此近17年來從未在演出中演唱過那些歌，感嘆「長期的誤解與誤會的期待，讓我覺得是無奈的」。2008年她在父親、音樂製作人王治平的操刀下推出首張專輯，隨後〈迷宮〉、〈有你的快樂〉、〈因為你愛我〉等歌紅遍華語樂壇，但她選擇拋開公司包裝的形象，走自己的音樂路。