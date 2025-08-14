車銀優入伍半個月軍裝照曝光！「同梯也被迷暈」教官訓斥超爆笑

記者劉宛欣／綜合報導

南韓「臉蛋天才」車銀優於7月28日正式入伍，目前正在陸軍新兵訓練所接受基礎軍事訓練，之後將分發至軍樂隊服役，預計2027年1月27日退伍。13日，陸軍訓練所透過官網釋出一批訓練兵近照，其中車銀優身穿軍服、頭戴貝雷帽的形象，立刻引發網友熱烈討論。

▲車銀優已經於上個月入伍服役。（圖／翻攝自車銀優Instagram）

照片中，車銀優肩上配戴象徵「見習連長訓練兵」的藍色肩章，即使頂著平頭、膚色曬得更健康，依舊帥氣逼人。有粉絲驚呼「好像在拍電影」、「怎麼會有人入伍還這麼帥」、「曬黑了反而更有男人味」，也有人心疼表示「好像瘦了」。

更有與車銀優同梯服役的網友分享趣事，透露自己擔任炊事兵時，看見他認真洗碗的模樣，「雖然是平頭，但因為太帥了，只要和他對到眼就會忍不住閃開」。另一名阿兵哥則笑稱，因為大家都忍不住一直盯著他看，連教官都忍不住提醒「不要看，他也是人」。

▲車銀優穿軍服的照片曝光。（圖／翻攝自韓網）

此前，在車銀優入伍當天也曾發生趣事，有同梯的媽媽在論壇發文：「一邊找兒子、一邊錯過兒子的瞬間，車銀優剛好就出現在鏡頭裡。」還幽默補充「兒子，暫時對不起啦」，附上了拍到車銀優的照片，掀起超高熱度。