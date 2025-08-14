賈永婕一刀掰了招牌長髮！　「激短髮＋空氣瀏海」亮相

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕是台北101董事長，平時以中長髮亮相的她，今（14）日開心透過社群曬出兩張自拍照，透露自己把頭髮剪短了，照片曝光後，除了立刻吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也紛紛留言稱讚她。

▲賈永婕剪頭髮。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



透過賈永婕分享的自拍照可見到，她身穿一件白色襯衫，肩膀設計略帶澎感，耳邊則配戴一對垂墜式珍珠耳環，脖子上還戴了寫著「101賈董」字樣的項鍊作為點綴。賈永婕難得以俐落的中短髮亮相，頭髮齊肩微內彎，搭配空氣感瀏海，髮色偏自然棕色，在陽光及室內光線下顯得相當柔和，她對鏡頭露出燦笑，散發出對短髮造型的滿意心情，並配文寫道「報告剪頭髮了。」

▲賈永婕公開新髮型。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

貼文及照片曝光後，立刻引發網友熱烈討論，許多人直呼驚艷，紛紛留言誇讚她的美貌依舊在線。不少粉絲第一時間就被她的新髮型吸引，留言表示「亮麗」來形容這次的造型，也有人忍不住說「一樣美」、「一樣是正妹」、「變得更年輕又漂亮」，認為即使賈永婕換了髮型，不但依舊保有氣質，甚至散發出清新的氣質。