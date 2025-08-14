黃宣認有嚴重變裝癖！「雙胞胎弟弟」身分曝光...竟是金曲大咖男星

▲鶴邀請好友黃宣站台。（圖／記者翁子涵攝）



記者翁子涵／台北報導

鶴The Crane歷經癌症復發低潮後，時隔3年推出新專輯《Same Stories, Different Narratives》，他曾以《拉麵公子》入圍金曲最佳男歌手獎，並獲得最佳新人獎，今（14日）出席記者會，坦言這次製作壓力極大，一度面臨創作瓶頸，深怕辜負歌迷期待，後來他轉念，認為只要做出對得起自己、歌迷喜歡且公司滿意的作品就足矣，心境轉變讓他得以圓滿達成目標。

▲▼鶴和黃宣宛若雙胞胎。（圖／記者翁子涵攝）



鶴The Crane現場除了LIVE演唱新專輯主打歌〈心臟的右邊〉展現迷人唱功，好友YELLOW黃宣更驚喜現身，向來「人來瘋」的黃宣為呼應新專輯主題，竟Cosplay成「可愛又迷人的反派」，他戴著跟鶴The Crane同款的長捲假髮，穿上全身黑長袍，從頭到腳的精緻裝扮，宛如本尊雙胞胎，兩人同台更像「吸血鬼CP」，全場驚喜爆笑不斷。

完全融入角色的YELLOW黃宣，自稱是鶴The Crane的雙胞胎弟弟，維妙維肖的模仿讓現場氣氛嗨到最高點，鶴The Crane則趁機爆料，幾次私下小酌場合見黃宣戴假髮或鬍鬚，黃宣也自招私下有變裝癖，因此，兩人討論後決定在發片會上演「真假鶴The Crane」造型PK，巧妙呼應專輯「相同故事，不同敘事」的主題，可說是創意十足。

而熱衷中古世紀的鶴The Crane，坦言對帶有「中二感」的電玩元素情有獨鍾，他笑稱：「這身打扮是我構想，也是我喜歡的風格。儘管大熱天仍要穿又黑又厚的服裝，這種誇張隆重的造型能給予人無限想像，光看畫面就很有感覺！」