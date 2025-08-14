40歲大咖韓星家暴「門口拉扯妻子」　警察緊急出動⋯公司：正在確認

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演藝圈又爆醜聞！根據韓媒報導，一名40歲知名演員A近日遭到舉報對妻子家暴，夫妻倆上個月24日在家中發生口角，驚動到警察出動，雖然妻子目前不願意提告，但因涉及家暴法，警方只能介入調查，由於男星A曾出演破億票房電影，在韓頗有知名度，引起韓網熱議瘋猜真實身份。

▲一名40歲韓星14日被爆家暴。



根據韓媒報導，一名40歲知名演員A於7月24日下午在位於富川市自宅中與妻子發生口角，A在一陣爭吵過後氣到要離家，但妻子B擋在家門口，沒想到演變成夫妻拉扯的暴力行為，最終妻子打電話給警方報警，出動警力到場調解。

不過，在警方的調查過程中，妻子表示不希望老公受到處罰，因為本案後來以家庭保護事件結案，警方證實「確實有收到家暴報案，但涉及家庭保護事件，無法對外公開詳細的內容。」本案遭到韓媒於14日報導曝光，演員A身份引起瘋猜。

▲該位40歲韓星曾出演票房破千萬觀看人次的電影。



由於演員A身份並未對外公開，報導內文指出他在戲劇、電影兩個領域持續有活動，且曾以配角身份出演過票房破千萬觀看人次（票房破億）的電影，具有一定知名度，如今卻爆出家暴，對此，演員A的所屬經紀公司低調表示「正在確認事實中」。