記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣主廚鄭智善（鄭至善）出演《黑白大廚》在台灣打開知名度，日前宣布正式與台灣公司簽經紀約，經常來到台灣工作，她14日為酒類廠商舉辦的美食評比活動站台，正面回應中國《一飯封神》涉及抄襲嫌疑，她高EQ表示「我有好好地觀看節目」，若發生自己菜色被抄襲的狀況？她也回答：「如果比我做得更好吃，我就會虛心學習。」

▲鄭智善14日出席記者會。（圖／記者徐文彬攝）



鄭智善14日出席記者會，她素有千杯不醉的封號，自信地表示「喝啤酒從來沒醉過」，韓國買不到「18天」，熱愛喝啤酒的她，為此囤貨每次都會帶回鄉喝，「但很快就會喝光了」。有趣的是，她自爆：「老公滴酒不沾，我喜歡一個人喝酒。」酒量比一般女生好，她笑虧跟《黑白大廚》幾位主廚拼過酒，全都是她贏，酒量至少10瓶玻璃瓶台啤。

▲鄭智善自信表示「喝啤酒沒醉過」。（圖／記者徐文彬攝）



身為知名主廚，鄭智善唯獨對於「香菜」不敢嘗試，說出流利中文「不要香菜」，逗笑所有人，但爆笑的是，兒子反而不挑食，「我兒子什麼都吃，也很能吃香菜」，母子倆互動受到很多粉絲喜愛，她也笑喊：「兒子在我們社區裡滿有名的，大家都認得他。」

▲鄭智善正面回應《黑白大廚》遭中國抄襲的爭議。（圖／記者徐文彬攝）



以主廚身份受邀參加美食評比，鄭智善特地前往台北、台中兩地品嚐美食，「台中更符合我的口味，因為比較不甜」，曾在當地吃過炒麵，她直呼「很好吃」。不過，近來中國推出廚藝競賽節目《一飯封神》涉及抄襲《黑白大廚》嫌疑，她曾在YouTube正面回應此事，但活動當天再度高EQ表示：「我有好好地觀看節目。」並未多說。

▲鄭智善高EQ表示若菜色被抄襲，「做得比我好吃的話，虛心學習」。（圖／記者徐文彬攝）



被問到若是未來發生自己菜色被抄襲的狀況？鄭智善正面表示「如果比我做得更好，我就會虛心學習。」那會借酒消愁喝3杯嗎？她下一秒幽默表示「3杯太少了！」

