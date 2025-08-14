校花女兒父親節送手寫字　蔡詩萍「感嘆自己玻璃心」：女兒長大了

記者顧齊祐／綜合報導

資深媒體人兼作家蔡詩萍和前主播林書煒結婚超過20年，育有1位女兒，女兒蔡中泠也遺傳爸媽外貌優勢，有著校花級的漂亮臉蛋。近日適逢父親節，蔡中泠也寫了一幅毛筆字送給父親，讓蔡詩萍感動不已，並在社群平台發長文感嘆女兒真的長大了。

▲蔡詩萍和前主播林書煒結婚多年，育有1位校花級女兒蔡中泠。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）



蔡詩萍坦言，身為爸媽真的會很有「玻璃心」，幽默笑說：「學了這麼久的書法，她寫幅字送我不是很理所當然嗎？我幹嘛感動得要死！」並接著透露，父親節過後的某天，他清晨經過看到那幅大字，還是忍不住笑開了花，於是悄悄走進女兒房間，看著熟睡中的她，心中感慨「小天使已經長成小美女了」。

▲蔡中泠送給父親她親手寫的毛筆字。（圖／翻攝自Facebook／蔡詩萍）



蔡詩萍表示，隨著女兒成長，自己已經很難再給太多具體的建議，雖然偶爾還是會忍不住叮嚀幾句，但心中的疼愛遠遠超過唸叨。他接著分享，雖然自己多次造訪東京，卻比不上女兒在當地兩年的生活體驗，並提醒自己，不能再去干涉孩子在異國的生活，孩子正值青春年華，學習力驚人，如同海綿在大量吸收知識，而自己已經老了，無論多努力都難以跟上女兒的腳步，形容她就像新時代奔馳的駿馬。

▲蔡詩萍感慨「小天使已經長成小美女了」。（圖／翻攝自Facebook／蔡詩萍）



蔡詩萍感嘆，能給女兒的已經不多，「一代強一代，她本來就該向外，向遠方，向新的天空，向新的世界汲取光源」。他將養育女兒的心情形容為「一輩子最奢侈的揮霍」，因為父母付出了愛，而孩子也用愛回報。最後，蔡詩萍也向女兒溫情告白「女兒啊，爸爸我不必壽無涯，在有涯的日子裡，挽著妳，叨叨絮絮的聽妳講在外的見聞，聽我講往昔的點滴，這就很美好，很讓我無比幸福了」。

▲蔡詩萍形容養育孩子為「一輩子最奢侈的揮霍」。（圖／翻攝自Facebook／林書煒）