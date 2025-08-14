王思佳半夜恍神出狀況！「一秒人生跑馬燈」狂飆髒話：痛到直接登出
記者潘慧中／綜合報導
王思佳儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。她14日凌晨便在社群網站透露，關門的時候因為一時恍神出了狀況，「整個人直接登出」，讓不少粉絲都相當心疼。
▲王思佳半夜恍神出狀況。（圖／翻攝自Instagram／pinksophia0818）
王思佳透露當下關門時，「不知道在恍神什麼」，竟然不小心夾到了中指，當時的痛楚讓她簡直是「一秒人生跑馬燈」，所有的三字經瞬間湧上心頭，「有夠痛的啦！」
▲王思佳當場痛到登出。（圖／翻攝自Threads／pinksophia0818）
突如其來的意外讓王思佳回想起過去聽人說過的「十指連心」，這次真的是深刻體會到了，「難怪以前夾手指什麼都招了，已經過了半個小時，我中指還在脹痛。」
王思佳事後也嘗試冰敷來緩解痛楚，只不過，「冰敷也沒有用，真的有夠痛」，似乎連最簡單的療法也無法撫平這次意外帶來的劇烈疼痛。
王思佳Threads全文：
不知道在恍神什麼？
剛剛關門的時候直接從中指夾下去
真的是一秒人生跑馬燈
瞬間唸完所有三字經
有夠痛的啦
難怪以前夾手指什麼都招了
已經過了半個小時，我中指還在脹痛
什麼十指連心 真的有夠痛心
讀者迴響