NIO化身愛神邱比特！　越南街頭邂逅「大談男男戀」

▲ NIO推出新專輯《讓我想起》。（圖／EVOL提供）



記者翁子涵／台北報導

NIO自音樂實境選秀節目《音樂主理人》奪冠後，便以個人音樂廠牌正式展開新篇章，也將推出第二張全創作專輯《讓我想起》，自包辦所有詞曲創作，主打歌〈讓我想起〉，NIO透露靈感竟來自洗澡時隨意哼出的旋律，NIO將旅居倫敦、香港、台北等城市累積的異鄉寂寞與思念，全譜入歌中，深情唱出對愛與陪伴的渴望。

▲▼ NIO在MV中化身愛神邱比特。（圖／EVOL提供）

〈讓我想起〉MV由新銳導演郭佩萱操刀，其影像風格融合怪誕幽默、奇幻唯美與復古美學，呈現獨特現代視覺，她常以跳脫框架的敘事與構圖，引領觀眾進入夢境般的世界。導演提議赴越南胡志明市取景，開啟專輯企劃的奇幻篇章，這座城市融合東西文化，法式建築與熱鬧市集交織，其亦東亦西的魔幻美感，與NIO中英混血的多元背景完美契合，成為專輯重要的視覺基石。

MV中NIO化身愛神邱比特，意外於越南街頭展開一場幻想戀愛，原本俯瞰人間情愛的他，某日竟與一位神秘男孩目光交會，心頭湧上陌生悸動，為尋找愛的真諦，他選擇下凡，然而再次邂逅心動之人後，愛戀卻僅在腦海中上演。這場粉紅泡泡即便留下深刻印記，最終仍如歌曲般，甜蜜戳破後只剩遺憾與思念，令人心疼。

MV全程以自然光捕捉胡志明市的真實脈動，變幻街景營造出如詩如畫的夢幻浪漫，愛神看著街上對對戀人，卻因身份限制，僅能與神秘男孩短暫交會，最終獨自離去，NIO形容這支MV是一場「只能活在想像裡的愛情」，雖帶遺憾卻依然美好。

