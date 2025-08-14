▲ 鶴The Crane時隔3年推出新專輯《Same Stories, Different Narratives》。（圖／記者翁子涵攝）



記者翁子涵／台北報導

鶴The Crane時隔3年推出新專輯《Same Stories, Different Narratives》，今（14日）舉辦發片記者會， 歷經癌症復發低潮再發片的他，坦言在做專輯的過程中壓力甚大，還一度在創作期撞牆，「因為聽眾有期望，背負著大家期待，反而寫不出歌來。」新歌《心臟的右邊》也邀請金曲歌后魏如萱合唱，被問有無關心深陷三角戀紛爭的她？鶴表示：「她應該有很多事情要忙，就不多做打擾，我只有傳訊息說娃娃加油。」不過魏如萱已讀不回。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 鶴The Crane和女友往結婚目標前進。（圖／記者翁子涵攝）



這次鶴也邀請女友擔任藝術總監，他感激地表示：「她是這張專輯最重要的推手！」也坦言過程讓2人感情更加升溫，今年邁入30歲的鶴The Crane被問到是否有想「婚」打算，他表示：「人家說三十歲成家立業，但目前的我們兩個還想衝一下事業！彼此都是很認真在對待這段感情，也有以長久陪伴作為計畫，因此在這之前，想說先專心在工作上，再慢慢地規劃下一步！」也暫無生子計畫，他表示雙方家人都見過面，「很認真看待這段關係，目前也是未來結婚對象。」

這也是兩人交往以來首次合作，彼此所激盪出的心血結晶也令鶴Thr Crane非常滿意，更大力稱讚與女友的合作就像「拼圖」般天衣無縫，「簡單還說應該就是彼此的想法及做事方式很互補，「我的歌曲主題比較直覺性，雖然腦中有畫面，但不一定能講得明白，而女友身為設計師則很有條理地會用『企劃』的角度反問我每個故事設定的細節，逼我整理出一個有條有理的架構，好讓她與設計夥伴可以順利動工。」

