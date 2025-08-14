ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員親自出庭」　最快10月底宣判結果

記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans與所屬公司ADOR的專屬合約糾紛持續延燒，當地時間14日下午2點，首爾中央地方法院民事合議41部非公開舉行調解期，成員Minji與Danielle依法院要求親自到場。

▲Minji（右）和Danielle（左）親自出庭。（圖／翻攝自YouTube／엠빅뉴스）



Minji和Danielle以低調的無彩色系服裝現身，下車後在保全人員護送下進入法院，Minji微微露出笑容；對於媒體追問「如何看待調解的可能性」及「與ADOR達成和解需要哪些條件」等問題時，Minji保持沉默，Danielle則簡短回應「不好意思」後進入法庭。若雙方在本次調解達成協議，將具備與訴訟中和解相同的效力，但若未果，法院已暫定10月30日宣判。

爭議起於去年11月28日，NewJeans成員召開緊急記者會，指ADOR未改善她們提出的問題，宣布自2024年11月29日起解除專屬合約並獨立活動。ADOR隨後提起「專屬合約效力確認訴訟」，並申請假處分，要求禁止成員在未經公司批准下單獨簽署廣告或展開演藝活動。今年3月21日，法院裁定支持ADOR，禁止成員私下進行任何演藝工作，成員方抗告最終全數遭駁回。

而在今年4月3日的首次本案辯論期中，ADOR表示希望和解，但成員方態度保留，並指出糾紛源於「母公司HYBE所屬ADOR董事會對總製作人閔熙珍的報復行為」，導致雙方信任關係徹底破裂。目前雙方能否透過調解結束爭議，外界高度關注。