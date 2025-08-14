楊子儀自幼喪父「吐真實心聲」！　認渴望當爸：生女兒就不工作了

記者孟育民／台北報導

本周《誰來晚餐》來賓是演員楊子儀，這次擔任節目嘉賓，興奮表示自己是節目的忠實粉絲：「終於輪到我了！」他跟受訪家庭成員小艾年紀相仿，也都喜歡小孩，不過他們目前都未婚、還沒踏入爸媽的角色。楊子儀透露自己其實在40歲以前就很想要有個小孩，現在光是陪陳博正的2個孫子玩，就很容易不想出門，他笑說：「我說我如果生了個女兒，我就不工作了！因為只想每天都在家裡陪她玩。」

▲楊子儀擔任《誰來晚餐16》節目嘉賓 。（圖／公視提供）



當在餐桌上的話題聊到「家」時，楊子儀回憶年輕時失去父親的經歷，坦言如果父親還在，自己的人生可能完全不同，他表示；「我一直在想，如果今天我爸還在的話，我會有西哥嗎？如果我爸在的話，我根本沒有辦法一直上宮廟，因為我爸是一個很科學的人，所以我不可能去走到這塊，甚至不可能把西哥當我爸。我還會接觸到佛法嗎？我會不會生活還是一團糟？這很難說，所以我覺得一切都是最好的安排。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊子儀談到家的話題，回憶起自己的爸爸 。（圖／公視提供）





節目中，楊子儀也分享自己從信仰中得到的體悟——「自在與善良」是人生最重要的修行。他讚嘆小艾擔任緊急安置保母這份工作，就是一種很好的善的循環，他也鼓勵受訪家庭用心去營造理想中的家，「理想的家不一定是哪種實體的樣貌，而是你心裡的狀態；在哪裡安心，那裡就是家。」