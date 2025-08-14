大牙520才曬照放閃老公！　「慶5年木婚」不到3個月宣布離婚

記者陳芊秀／綜合報導

藝人大牙（周宜霈）14日發表離婚聲明，宣布與小7歲老公阿廖師離婚，震驚各界。而她5月才曬出夫妻與毛孩合照，分享結婚5周年。

►點我看【大牙離婚】相關新聞

▲大牙520才曬照放閃老公。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大牙2020年5月20日與阿廖師穿羽球情侶裝登記結婚，當時她曾放話「不婚不生」，但選擇與阿廖師走入婚姻。而她今年520發文，「520邁入木婚，老公結婚五週年快樂喔」，照片中她抱著愛犬，依偎在老公身邊露出燦爛笑容，老公表情靦腆，沒想到相隔不到3個月宣布離婚。

▲大牙2020年5月20日與阿廖師登記結婚。（圖／資料照／傳軒經紀公司）

【大牙聲明】

大家好：

地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。

當年我們因為相愛一起踏上婚姻這條路，在經過五年的夫妻生活後，我們決定退回到朋友的位置。

有什麼嚴重的爭吵嗎？沒有。

有什麼不為人知的第三者介入嗎？沒有。

生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮…。

都那麼正向為什麼還會走上分開一途呢？

因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。

在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。

我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。

在這紛擾多事的環境裡，還讓大家撥冗看這篇聲明，辛苦了，主動的公開，是不想佔用太多社會資源，我們懇請媒體先進及身邊的親朋好友，能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。

祝願大家健康、平安、喜樂、自在。