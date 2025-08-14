峮峮缺席《飢餓》錄影遭網轟！親上火線曝原因　「哭泣求助」反應惹心疼

記者孟育民／台北報導

《飢餓遊戲》13日前往澎湖出外景，然而峮峮因為缺席，遭到網友抨擊，甚至不少人到官方社群留言說：「乾脆退出吧」、「辭職不要做了」。對此，除了峮峮親上火線解釋是因為颱風天班機停飛，《飢餓遊戲》小編也幫忙緩頰，「希望大家能夠理解，也希望大家繼續支持飢餓遊戲、 愛峮峮喔。」

▲峮峮缺席《飢餓遊戲》被罵。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）



《飢餓遊戲》13日在IG分享到澎湖錄影的照片，並打下「來到澎湖就遇到颱風假，謝謝楊柳讓我們順順利利收工後才狂風下雨」，然而卻因為不見峮峮身影，導致峮峮被誤解遭謾罵，對此峮峮先是哭泣留言「小編都不幫我解釋嗎」，事後官方緊急補充發聲明，「峮峮無法前來澎湖外景的原因純粹是「天災」因素，決定澎湖拍攝行程是在7月，因此詢問大家是否能與團隊提前一天前往澎湖，但峮峮早已安排工作，因此請峮峮搭乘錄影當天前往澎湖的最早航班。卻因為楊柳颱風關係，全台國內航班取消，以致峮峮缺席外景拍攝。」

▲▼《飢餓遊戲》前往澎湖出外景。（圖／翻攝自Instagram／hunger.games.ctvshow）

峮峮也在自己粉絲團解釋，「這兩天的飢餓澎湖錄影，他們在前一晚（12）非工作日就提前出發，而且製作單位很晚才詢問是否能在前一晚出發，我已經安排了其他工作，只能當天（13）早上與大家集合直接開錄，結果因颱風因素，13號國內線全面停飛，因此無法參與這兩天的錄影。」更無奈說，知道不管怎麼解釋還是會有人罵，不過還是想讓大家了解為什麼沒球賽還沒出席的原因，峮峮一席話也讓粉絲心疼說：「辛苦了，希望黑粉別再罵了，峮峮一直都是很努力的女生。」



