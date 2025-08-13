永才宣布來台辦見面會！　預告「這2件最愛」台北街頭有望巧遇

記者蔡琛儀／台北報導

南韓歌手、演員永才去年5月退伍，並以「BANG&JUNG&YOO&MOON」身份與團員活動，也來過台灣開唱，並宣布8月31日將以個人身份舉辦粉絲見面會，他說：「沒想到能這麼快再來台見粉絲，非常感謝也很幸福。」他透露，其實從去年就常來台灣旅行，〈Dive〉歌詞也是在台灣寫的，「能在台灣演唱〈Dive〉，再次見到粉絲，我真的很開心。」

▲永才將來台舉辦見面會。（圖／FU Entertainment、DJB、A.COMPASS提供）

從去年到今年初，永才與三位前成員活動、舉辦演唱會，見到許多久未相逢的粉絲。他說：「每次都收到了很大愛，對我來說是力量。即便一段時間什麼都不做，也會因這份愛覺得幸福。如果這次也能收到喜愛，我會非常感激，也希望回饋大家。」

永才透露喜歡旅行時游泳，因此選擇「游泳」作為見面會主題，「在水裡很自在，我希望和大家在一起的瞬間，也能像在水裡一樣自由自在。」他希望透過近距離接觸，將粉絲給他的愛回饋給大家。

▲永才。（圖／FU Entertainment、DJB、A.COMPASS提供）

退伍後，永才不論團體或個人作品都積極產出，他說：「未來希望作為演員和歌手不斷成長，展現更好面貌，帶來正面影響。」對歌手與演員兩個角色，他坦言各有困難，「目前的方法是以『人類劉永才』為中心，一步步努力成長。」他也透露私下已來台灣四到五次，最喜歡威士忌與酒吧，粉絲有機會在台北街角與他擦身而過。