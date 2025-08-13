爸吸毒驟逝…生母改嫁離台！陳珮騏47歲「首次收媽生日祝福」曝心聲

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女星陳珮騏平常活躍於戲劇、電影圈之外，也不時會和粉絲分享點點滴滴，休息了約1年後再度回歸本土劇，今（13）日出席新作《百味人生》發佈會，合體戲裡的媽媽岳虹與女兒林萱瑜，這次的角色遭到母親「賣女求榮」，受到許多不人道的對待，讓她直呼「這次的內容會挑戰觀眾道德底線」。

▲陳珮騏（右起）、岳虹、林萱瑜出席《百味人生》卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

陳珮騏透露這次在《百味人生》的故事線，有點像之前演過的電影《血觀音》，戲裡有很多支線都在挑戰觀眾的道德底線，雖然該戲還沒有播出，但她搶先透露自己有被下藥侵犯的戲碼，最可怕的是還是母親岳虹在門外都知情，卻沒有開門拯救她，直呼「我就很不乾淨」。

▲陳珮騏出席《百味人生》卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，陳珮騏透露自己在家被劇本時，被一句「其實我常常問我自己，我到底是不是你親生的女兒」台詞所觸動，想到自己過去的經歷忍不住痛哭。原來她童年時期經歷父母離異，爸爸吸毒驟逝，母親改嫁加拿大，他也曾問過媽媽劇本裡的那一句台詞，直呼「我生母常常會忘記她生過我。」

▲陳珮騏談及與生母的互動。（圖／記者林敬旻攝）

談到媽媽，陳珮騏坦言自己跟對方沒有「正式和解」，雙方的關係就像是「窗口」一樣，生母偶爾從加拿大回台灣，有些文件需要她幫忙處理，兩人的對話中都是以「請」、「謝謝」、「麻煩你」、「不好意思」作為開頭與結尾，表示母女倆有事情才會聯繫，逢年過節也不會傳訊息，大約已經有10幾年沒有面對面講話了。

▲陳珮騏談及與生母的互動。（圖／記者林敬旻攝）

雖然跟生母已經有10幾年沒有見面，但陳珮騏透露去年對方在她人生中第一次記得她的生日，跨海傳送越洋訊息祝福「生日快樂」，她直呼「我覺得很驚奇」，因為在這10幾年之間雙方傳訊次數也只有5次而已，她也曾傳「不好意思，我的存在造成妳的不幸」給生母，坦言媽媽有回覆，但對於內容她只是一笑帶過，表示自己現在都靠著演戲療癒自己。

