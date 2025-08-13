神曲《迷人的危險》回來了！　Dance Flow主唱合體豆花妹飆歌

▲ 蔡黃汝和Dance Flow主唱Takeshi 夢幻合體掀回憶殺 。（圖／晴空鳥提供）



記者翁子涵／台北報導

唱紅神曲〈迷人的危險〉的Dance Flow主唱Takeshi近日來台，驚喜邀請蔡黃汝（豆花妹）合唱這首經典，為歌曲注入全新火花，兩人的緣分早在兩年前蔡黃汝翻唱此曲時悄悄萌芽，Takeshi當時就私訊大讚「好好聽！」，促成這回夢幻合體，讓粉絲激動直呼「青春真的回來了！」

▲▼ 蔡黃汝和Dance Flow主唱重現經典歌。（圖／晴空鳥提供）



談及這次合作，蔡黃汝坦言被激發了再推新歌的想法，Takeshi回憶，幾年前網友熱議〈迷人的危險〉，他感動不已。蔡黃汝翻唱時他立刻去聽，大讚「真的很好聽！」這次他來台便提議合唱，沒想到她立刻爽快答應，讓這場音樂緣分得以延續，她也霸氣喊話，希望能唱遍年底各大音樂節，也期待未來能與Dance Flow團體合體，重回歌手身份。

粉絲關注蔡黃汝何時推出新的音樂作品，她形容自己正處於「整頓找自己」的階段：「最近用油畫讓自己在外景拍攝空檔喘口氣，相信緣分到了新歌自然會完成。」蔡黃汝透露近期有在練習寫詞，笑稱自己還是寫詞小白，她坦言：「靈感在還沒變成工作前是無窮的，一旦正經起來，每個字都長毛了！」但她對自己寫的旋律很有信心。

