江蕙演唱會「驚見10億女星甜吻前夫」！　放閃宣布復合

財富女神王宥忻昨（12日）化身「小粉絲」，帶著媽媽與親密伴侶翁承旭，一同走進天后江蕙的演唱會。王宥忻說：「對媽媽而言，這是一次夢寐以求的音樂之夜，當熟悉的旋律響起，她眼中閃爍著幸福的光芒，媽媽也直呼「真的很開心、很感動」，尤其當〈落雨聲〉傳來，更觸動了為人父母的心弦；當江蕙唱到〈家後〉時，她和翁承旭彼此深情對望，甜蜜親吻，閃光指數破表。

▲王宥忻比基尼美照都是女兒掌鏡。（圖／《女神愛啪啪 IPAPA》提供）

幸福感滿滿的她近期在社群曬出一組「戀愛感爆棚」，原來是她日前帶著全家在暑假出國走走，順便到沖繩交屋，比基尼美照的攝影師竟然是她的女兒。雖然外界常把她與奢華畫上等號，但她強調這趟沖繩行並沒有特別鋪張，「最大的花費其實是機票，因為助理幫全家訂了商務艙，連孩子也是。原本我希望孩子坐經濟艙，從小學會體驗各種生活方式，而不是習慣高規格享受，一直以來都這樣教育孩子。」

全家人在沖繩自駕遊，每天的行程非常隨性。孩子會坐在副駕當導航員，認真看地圖幫忙指路；在路邊吃小攤美食時，全家人搶著拍照、拍影片，甚至互相惡搞對方，「雖然只是平凡的親子互動，卻是最難忘的片段。」旅程中，天氣變化多端，常常一下暴雨、一下烈日，但王宥忻說，翁承旭總用幽默轉念：「因為我們太熱情，太陽才特別綻放」或「雨是來幫我們降溫的」，孩子聽了也跟著笑，還主動幫忙拍攝影片紀錄全家人的海外旅遊。

▲王宥忻和前夫翁承旭離婚後更甜蜜，兩人在江蕙演唱會上玩親親。（圖／《女神愛啪啪 IPAPA》提供）

此外，他們這次順道辦理的交屋，是位於沖繩中部、鄰近美軍基地的14層樓大樓中的2樓，擁有三房格局與面海陽台，對面就是當地知名大型商場。她透露：「這個地點的主要考量是長期租賃給美軍，需求穩定，租金收益可觀。」房價約3148萬日圓（約634萬元台幣），預估15年可回本，這筆投資是她提前部署的計畫之一，不僅為資產增值，也為未來生活做選擇權布局，「如果孩子有機會去沖繩的國際學校，也是一種世界觀的提升。」