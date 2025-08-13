歷經胰臟癌手術與化療 小彤老師跟太極傳人李佩懿練功學習慢活

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
歷經胰臟癌手術與化療小彤老師太極慢活

記者葉文正／台北報導

去年經歷胰臟癌手術與12次化療的兩性愛情文學天后小彤，上月為自己開出8大生命清單後立即付諸實踐，開始跟「台灣最厲害的太極傳人」李佩懿老師學太極，已經上過4堂課的小彤笑稱「很不習慣」，她說：「太極就是『慢』，以前我一天當48小時在用，好難適應它的慢，一直跟老師說會不會太沒效率了？」

▲小彤(右)形容李佩懿老師是武林高手。（圖／馬可孛羅公關）

小彤除了是暢銷作家，還曾是台南女中體操校隊隊長，她大學曾率領班上同學拿下校際舞蹈比賽冠軍，也靠教舞賺了不少學費，體內的舞蹈細胞十分活躍。當昔日的「舞」林高手遇上真正的武林高手，小彤坦言：「太極跟舞蹈差距很大，一個是全身放鬆，強調內在力量與呼吸吐納；一個是肢體用力，著重線條優美與技巧呈現；我覺得自己目前學得還不夠好，但老師很會鼓勵人。」

▲藉由太極排汗又排毒。（圖／馬可孛羅公關）

因為小彤上第一堂課時，才學了幾分鐘就已香汗淋漓，被李佩懿老師稱讚是「不世出的練武奇才」；李佩懿說：「因為小彤發汗不發喘，身體的感應特別快，很適合繼續練功。」她進一步解釋，流汗代表血液循環變好，當全身最大的器官毛孔和皮膚都舒張放鬆，汗水自然會透過汗腺把累積的毒素排出來：「這就是為什麼我們練完功要補充水分，小彤練完後不會喘是好現象，有些人會憋氣、不舒服，或是氣不足，這些她都沒有，表示資質很不錯。而且，她才上了四堂課，有些人不太能蹲，前彎彎不下去，這些她都沒問題，只需要透過練習增加耐力。」

▲小彤變得更好睡。（圖／馬可孛羅公關）

小彤則形容李佩懿老師是「武林高手」：「李老師有在癌症醫院教學，過去有個罹患胰臟癌的醫生，老師就針對他設計胰臟功法，而且老師的公子孫家閎是2023年世大運金牌、世錦賽銀牌，相當知名。」目前小彤正在學習的，是李老師2008年所編、已傳授給無數學生的「吐納八式」：暗香浮動，彩蝶飛舞，春蛾蜕蛹，冰消雪融，吞雲吐霧，心蓮開闔，大樹朝陽，明珠在懷。小彤表示，每次上完課回家，當晚就會睡得又香又沉，不用吃助眠藥也能一覺到天亮，醒來後精神狀況變很好。

對小彤而言，練太極至今最不習慣、同時也是最大的收穫就是：「我很急躁，很重視效率，而太極是訓練我這個凡事求快的人，一個慢下來、學習沉靜的方法。」李佩懿老師聽了微笑表示：「太極其實也可以快打，為什麼現在要你慢打？因為蓋房子要一磚一瓦仔細地鋪蓋，等你把身體的網絡一節一節打通，全線都能通車了，自然就可以高速了。」

小彤點頭如搗蒜表示認同：「世界越快心要越慢，現階段的我要先練習讓自己放慢步調，讓自己人生更沈穩一些，我會繼續練下去。」

