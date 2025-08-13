GD 16年前專輯遭批侵權！作曲家提告YG娛樂　首爾警方介入調查中

記者張筱涵／綜合報導

韓國歌手G-Dragon（本名權志龍）與YG娛樂前代表梁鉉錫，近日遭作曲家A某指控涉嫌違反《著作權法》，正接受首爾麻浦警察署調查。

▲GD。（圖／翻攝自GD Instagram）



根據《Asia Today》報導，G-Dragon和梁鉉錫最近被作曲家A某告上法院，指控他們偷用了自己的作品。A某說，自己在 2001年創作並發表了一首叫〈G-DRAGON〉的歌，結果在2009年4月，G-Dragon發行現場專輯《Shine a Light》時，竟然把這首歌改名成〈My Age is 13〉，還和其他歌曲混成組曲收錄進去，但完全沒經過他的同意，也沒有在專輯上標註他的名字。

A某強調，當年G-Dragon只有13歲時，他就安排對方參與專輯，甚至特別為他寫了出道曲，但沒想到多年後自己的歌被擅自更名、發行。他也抱怨，案件從去年11月報案到現在已經過了9個月，警方只傳喚他一次做筆錄，卻從來沒找過被告問話，完全沒有依規定在3個月內結案，讓外界質疑警方辦案態度消極。警方回應，案件已重新分派給新的承辦人員，但細節不便透露。

另外，《heraldcorp》報導指出，警方其實已經傳喚過部分相關人士，並兩度到YG娛樂總部等地進行搜索。YG娛樂方面則解釋，2009 年的演唱會準備過程中，因為有兩首歌的名稱相同，標註時發生了誤會，並不是偷用或未經授權複製歌曲。

網友們看了新聞後表示，「聽說不是發行音源，也沒在著作權協會登記，所以沒有因此收過版稅，只是在演唱會上唱了幾句，這樣能成立侵權嗎」、「如果是現場專輯，沒有登記著作權，也沒有因此獲利，這樣會有問題嗎？」、「不是發行音源，而是現場專輯，應該只是演唱會上唱了一下，也沒有收版稅…感覺這還是YG要出面解決的事」、「GD 13歲的事情，去年才被告…YG快去處理吧」、「真的很久了，感覺公訴時效都過了吧」。