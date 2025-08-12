直擊／費玉清「現身小巨蛋」再砸豪禮！　江蕙粉全看呆暴動了

▲費玉清送上巨型鑲鑽蝴蝶。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

江蕙今晚（12日）將登上小巨蛋開唱，她原訂在8日開唱，但因流感影響，不得不延期至今晚，她也將一路唱至9月1日，一共15場，滿滿的演出就是希望能一解粉絲10年的等待，在歌壇有著舉足輕重地位的她，今晚開唱現場花籃如海，場面盛大，足見她的好人緣，費玉清繼在高雄送上高達2.2公尺的巨型浴火鳳凰花籃祝賀後，這次台北場再度打造閃鑽巨型蝴蝶，絕美氣勢震懾全場，吸引粉絲紛紛搶拍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張清芳、周杰倫、林俊傑等人送上花籃。（圖／記者翁子涵攝）



費玉清這次為江蕙台北場演唱會再度精心打造了一座橫寬272公分、高210公分的巨型蝴蝶花禮，蝶身與觸角皆以水鑽鑲嵌，在燈光映照下流光溢彩、熠熠生輝，雙翅以紅色系鮮花層層堆疊而成，氣勢如虹。

對於北高2場都獻上巨禮，費玉清回應：「這兩種意象，都滿載著我的祝福！鳳凰象徵自信與重生，而蝴蝶則代表了蛻變與自由。江蕙如蝴蝶般，經歷破繭的淬煉後華麗現身，綻放出閃耀的生命光芒。願她今後以更燦爛的姿態，翩然飛舞於音樂的天空！」

天王周杰倫也打造巨型玫瑰花籃，祝賀寫道：「祝賀二姐金嗓重現，萬人動容。」張清芳也真摯寫道：「有些美好，是值得等十年的。」張惠妹也祝福：「Dear二姐，妳就是傳奇。」張學友則寫道：「演出成功。」蕭敬騰也送上橘黃色系花籃祝福：「親愛的二姐，演唱會圓滿成功。」霍建華、林心如夫妻則說：「親愛的二姐，天后風采，永遠經典，我們愛的你終於回來了。」林俊傑祝賀：「演唱會大成功。」



▲▼江蕙演唱會現場花籃滿滿。（圖／記者翁子涵攝）