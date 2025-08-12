李玉璽甜戀許允樂...結婚進度曝光！2歲寶寶爆重病ing

▲李玉璽和女友許允樂穩定交往中。（圖／FU Entertainment提供）

記者翁子涵／台北報導

32歲的李玉璽今年初認愛大6歲女友許允樂，2人愛的大方，不時會在社群放閃，近來他和南韓12歲歌手SeoEVE合作歌曲〈Say yes （麻辣糖葫蘆 Ver.2)〉，穩定交往的小倆口，被問及有無計畫走向下一階段的結婚？今（12日）李玉璽出席活動笑說：「有好消息會再跟大家說，我們一切都很好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李玉璽和SeoEVE合作歌曲。（圖／FU Entertainment提供）



而許允樂曾公開分享，心理諮商頻率從每月一次調整為半年一次，被問是否也陪女友走過低潮？李玉璽說：「算是互相陪伴。」他透露，近期女友不到2歲的貓咪健康狀況不佳，需要持續餵藥超過八十天，2人也共同分擔照顧責任，「「因為貓年紀不到2歲，算是有點嚴重的病，餵藥不能斷掉，要持續80幾天。」

李玉璽這次與韓國網紅Seo Eve攜手推出華語版歌曲，他笑稱新曲曾提前分享給親友聆聽，眾人皆認為這首作品風格與他以往有所不同，令人耳目一新，有趣的是，就連女友也因收到Seo Eve的周邊小物而直呼可愛。

