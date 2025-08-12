李玉璽合作12歲南韓正妹！　「真實身份」曝光超狂

▲李玉璽和SeoEVE合作歌曲。（圖／FU Entertainment提供）



記者翁子涵／台北報導

南韓12歲歌手SeoEVE在2024年以一首〈麻辣糖葫蘆〉歌曲紅遍全世界，獲得超高的人氣，近來她攜手合作32歲李玉璽，結合將華語、台語、韓文三種語言創作新版〈Say yes （麻辣糖葫蘆 Ver.2)〉，2人相差20歲，李玉璽苦笑說：「我自己在改編時，覺得有點卡，年紀差太多，不太可能寫戀愛的東西，真的明確感覺到自己老了。」他表示：「我覺得她很有活力，休息時我在看股票，她在旁邊跳舞跟媽媽玩，好有能量，有被影響到，要有活力一點。」

▲▼李玉璽和SeoEVE相差20歲。（圖／FU Entertainment提供）



李玉璽擔心唱華語詞對SeoEVE來說太難，沒想到SeoEVE想要直接挑戰唱華語，加上李玉璽發想的台語歌詞，她一口氣挑戰了兩種不熟悉的語言，且在15分鐘內就錄好，讓李玉璽驚訝笑說：「我錄4、5個小時，怎麼比我快！」SeoEVE也表示有看過李玉璽演的《我的少女時代》，開心直呼：「感覺很神奇，長得很帥！」也表示彼此完全沒有年紀鴻溝，「我覺得非常榮幸！」

被問到李玉璽是否是理想型？SeoEVE笑說：「很棒啊！他的鼻子很挺。」更坦言自己還沒有談過戀愛，「父母親還是保持反對立場，不是下禁愛令，是因為媽媽太愛我了，說要跟我一起生活一輩子。」被問到心目中的對象條件，她俏皮的說：「會買麻辣燙和糖葫蘆給我的人！就是會買好吃的給我的人。」

SeoEVE先前來台灣時，就有去逛過夜市，還嘗試過臭豆腐，也很鍾愛蚵仔煎，這次首度嘗試香氣噴噴的「水果之王」榴槤，身為吃貨的SeoEVE也愛不釋嘴，被問到會否再把台灣美食融入歌曲？她甜笑說：「滿有趣！在夜市吃過蚵仔煎，味道也很不錯，將來把這些元素放進歌曲裡，也很不錯。」

