樂天女孩琳妲自爆睡過最多人　Kira要帶娘去看謝霆鋒原因曝光

記者葉文正／台北報導

樂天女孩近期即將遠征香港與美國兩地，包括河智媛、琳妲、KAHO、KIRA、小紫，若潼、嘎琳等，今天都出席「樂天女孩」邁向國際記者會，行前若潼與琳妲等鬧成一團，琳妲還笑說自己睡過最多女孩，孝順的Kira則說要帶媽媽到香港看偶像謝霆鋒，一圓夢想。



▲Kira(左)要帶媽媽去看謝霆鋒。（圖／記者黃克翔攝）

特級副隊長筠熹表示，第一次去美國真的很開心，還笑說：「到時候有人不在房間，我們就去跟媒體爆料，還笑說琳妲最會磨牙，所有跟她睡過的人都會被吵到。

▲樂天女孩將前往香港與美國。（圖／記者黃克翔攝）

琳妲也回她，「我可以說是睡過最多樂天女孩，還會硬逼對方跟我睡，這次成人展，我生產的內褲賣很好，內褲超透氣超顯大，還有浴巾等等，站台的女孩人選就是有空就找去幫忙，想要拒絕都很難。」

▲琳妲(前排右一)喜歡帶女孩們去參加成人展。（圖／記者黃克翔攝）

若潼也透露，「我英文很差，這次住宿地點還沒有很清楚，萬一半夜肚子很餓，還要想辦法找東西吃，可能會帶泡麵去。平常我們的交流以日本為主，大聯盟很難得，很開心，期待去運動家主場，因為現在移到新的場址，還會到拉斯維加斯，未來想去第三次。」

KIRA也笑說，「想要琳妲的隱形胸罩，對香港已經很熟，因香港是第一次出國的地方，我媽超愛謝霆鋒，我還被笑好老派，帶媽媽去看，香港粉絲也很用心，我們也獻出雙向奔赴的愛，貢獻給香港粉絲。」樂天韓援河智媛坦言之前曾去過香港，小學五年級去過香港，覺得這次會有美好回憶，去吃很多好吃的東西。