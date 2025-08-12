ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許光漢七夕現身會粉絲！張艾嘉誇「光林CP」超登對　宣傳下一站在台北

記者蕭采薇／台北報導

「亞洲男神」許光漢退伍後首部電影《他年她日》，即將正式展開宣傳。片商宣布許光漢近期首場公開活動就在8月29日七夕情人節當天，將合體《他年她日》女主角袁澧林與監製張艾嘉、導演龔兆平等主創團隊一同出席香港的亞洲記者會，同時也是這部電影第一場大型造勢活動。

▲許光漢(右)和袁澧林在《他年她日》中秀「眼」技拿捏曖昧悸動感。（圖／甲上娛樂）

▲許光漢（右）和袁澧林（左）在《他年她日》中秀「眼」技拿捏曖昧悸動感。（圖／甲上娛樂）

正式回歸演藝圈一舉一動都備受關注的許光漢，以電影《他年她日》拍攝地香港作為起點，即將展開一連串的亞洲宣傳行程，並預告下一站將回到台北，日期與細節近日即將揭曉。
 
《他年她日》由監製張艾嘉、導演龔兆平、製作及藝術總監文念中集結金獎製作團隊聯手打造「三高——高規格、高顏值、高話題」華語電影鉅作，描述分屬兩個世界的男女主角在扭曲時間與重力的「重力牆」阻隔下，女主角安晴的一天，對男主角薯仔而言已過了一年，命中註定的相遇成為兩人心繫的依戀，許光漢飾演的薯仔至少要苦等一年才能再見上飾演安晴的袁澧林一面。

▲許光漢(右)和袁澧林在《他年她日》中秀「眼」技拿捏曖昧悸動感。（圖／甲上娛樂）

▲《他年她日》安晴搭乘小鴿子醫療團隊的救護車移動。（圖／甲上娛樂）

這樣的劇情與浪漫的七夕情人節有異曲同工之妙，因此電影公司選在七夕當天盛大舉辦亞洲記者會，並宣布很快就會回到台北及亞洲各地，與睽違許久的觀眾們相見。
 
片中許光漢與袁澧林共譜跨時空愛戀，在最新亮相的「擁抱版」正式海報中，袁澧林輕撫許光漢的臉頰，兩人臉部緊貼閉上雙眼，彷彿沉浸在靜止的時空中，呼應海報文案「雖然我們的時間不一樣，但愛你的瞬間已註定永恆」，即使是一段跨越時間與命運的刻苦銘心愛戀，最重要的是，此刻我們仍擁抱著彼此。

▲許光漢(右)和袁澧林在《他年她日》中秀「眼」技拿捏曖昧悸動感。（圖／甲上娛樂）

▲袁澧林在《他年她日》將曖昧情愫拿捏得恰如其分。（圖／甲上娛樂）

監製張艾嘉大讚：「兩個人在銀幕上很match，對手戲也相當有火花，光漢和Angela把悸動的細節拿捏得很好，讓大家看到不一樣的化學反應。」導演龔兆平提及其中一場對手戲是袁澧林教許光漢練習縫合傷口，利用特寫聚焦他們的眼神互動，「那個階段兩人的關係仍曖昧不明，Angela既要流露出偷偷欣賞，又要端著老師的身分，拿捏得相當好。」
 
亞洲記者會當天，電影主題展覽《他年她日：昂坪360的時光約定》也將同步在香港昂坪市集展出，包括許光漢和袁澧林在電影中穿著的服飾，以及他們所使用的懷錶、電碼機等道具和珍貴劇照都將搶先曝光，讓粉絲在觀影前便能感受電影中的浩瀚世界觀。

▲許光漢(右)和袁澧林在《他年她日》中秀「眼」技拿捏曖昧悸動感。（圖／甲上娛樂）

▲《他年她日》海報公開。（圖／甲上娛樂）
 
《他年她日》劇情描述一場突如其來的大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。對安晴（袁澧林飾）來說，一天只是日常的延續，對薯仔（許光漢飾）而言，卻是一年的成長。在這場跨越時空的相遇中，他們的愛情真能無所畏懼嗎？一場刻骨銘心的奇幻愛戀即將啟程。電影《他年她日》將在10月3日中秋連假全亞洲上映。

 

【密集恐懼慎入】上萬燕子停滿高雄旗山老街電線！

