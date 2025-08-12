郭雪芙師妹成新一代內衣女神！台德混血女星「秀美胸」魔鬼身材曝光

記者黃庠棻／台北報導

國際知名內衣品牌思薇爾過去與周曉涵合作多年，今（12）日正式宣布，由台德混血女星鄭芯恩擔任全新品牌代言人。鄭芯恩以亮眼外型與青春活力備受矚目，主演校園劇《機智校園生活》中班長「周凌凌」一角嶄露頭角，去年在電影《夏日的檸檬草》中，與婁峻碩沒有結果的浪漫對手戲更獲粉絲喜愛。

▲鄭芯恩擔任內衣品牌代言人。（圖／思薇爾提供）

為慶祝代言啟動，內衣品牌特地於美麗華舉辦一日店長活動，鄭芯恩當天提早抵達現場準備，更驚喜換上專屬制服，親切地與到場粉絲合影、聊天，還貼心替顧客爭取福利，將氣氛推向高潮。粉絲群中不乏許多從《機智校園生活》時期就一路支持她的影迷，收到卡片、鮮花與飲料讓她感動不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭芯恩擔任內衣品牌代言人。（圖／思薇爾提供）

鄭芯恩擁有自然、自信的魅力與完美比例，更展現了品牌追求美麗、自信與年輕活力的精神，因此被內衣品牌相中，談到首次代言的心情，她笑說「這是我人生第一個代言，真的很感謝，也很緊張。雖然我拍照經驗很豐富，但拍攝內衣真的最難的就是身材管理，因為完全不能有任何可以藏肉的地方。」

▲鄭芯恩擔任內衣品牌代言人。（圖／思薇爾提供）

對此，鄭芯恩分享「拍攝時如果有躺著或坐著的鏡頭，我都會很擔心肉會不會擠出來，為了讓曲線看起來更好，要一直腹部用力縮小腹，還要把腰拱起來，結果拍完覺得腹肌都快練出來了。雖然第一次要在這麼多人面前穿內衣有點緊張，但我相信團隊很專業，一定能呈現出最好的效果。」

▲鄭芯恩擔任內衣品牌代言人。（圖／思薇爾提供）

除了代言之外，作為郭雪芙師妹的鄭芯恩也將於8月29日帶來全新電影作品《進行曲》。在片中，她飾演景美女中儀隊隊長「舒卉」，為了呈現一場高難度的耍刀戲碼，吃足苦頭反覆練習。她笑說「那時候我真的是把刀放在車上，不管去哪裡都會抽空練習一下，練到手臂變得超緊實！」

▲鄭芯恩在電影《進行曲》飾演景美女中儀隊隊。（圖／電影進行曲提供）