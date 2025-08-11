家寧半年沒收入「宣布新身分」　嗨喊：終於找到工作

記者王靖淳／綜合報導

YouTube頻道「眾量級」成員家寧、Andy分手後多次隔空交戰「帳本問題」，新北地檢署日前偵結，女方因妨害電腦使用罪被起訴，事後她拍片感謝檢調還清白，還爆料曾捉姦Andy跟小三開房間，消息曝光後，掀起討論。值得一提的是，家寧今（11）日在頻道上傳新分享自己實體授課、傳授有關自媒體的經營祕訣。影片曝光後，再度引發熱議。

▲家寧在頻道上傳新片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

影片中，家寧坦言在經歷半年沒賺錢的日子後，她終於找到工作。她走下網路世界，轉戰實體課程，親自與粉絲面對面傳授自媒體經營心得，為此她感謝到場聽她分享的人：「我真的很謝謝你們，願意踏出第一步，帶著勇氣和好奇來到這裡。是你們，讓這堂課變得完整，是你們，讓我看見了自媒體的真正意義。」

▲家寧自嘲終於找到工作。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧指出，這次課程包含四大主題：如何提升個人曝光度、自媒體與傳統媒體的差異性、建立獨特個人品牌，及持續成長的六大閉環模型。她也強調：「這不是一堂理論課，而是我親身走過的真實經驗。」影片最後，家寧表示：「今天的每一個瞬間，都會成為我們故事裡的第一章，這是第一次，也是未來無數次的起點，我們，下集再一起續寫。」並鼓勵大家在影片下方留言，分享自己想了解的部分。

▲▼家寧分享自媒體主控權秘訣。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

事實上，新北地檢署上個月30日偵結，依照業務侵占、背信等罪起訴家寧媽，以幫助逃漏稅起訴家寧爸、妹妹，並以妨害電腦使用罪起訴家寧。檢方查出，張家除了吞掉眾量級超過4千萬元收益，還逃漏稅超過1千6百萬元。家寧對此表示深感遺憾，31日更在頻道上傳影片感謝檢調還清白，後來又拍新影片開戰Andy，自爆曾目睹對方與出軌對象「玫瑰香水」在「315」號房間行事，甚至自認曾有過婚姻美夢，但遭對方拒絕。如今再發布影片吐近況，再度引發熱議。