鋼琴界傳奇「專輯銷量破1億」確定來台　開放台灣樂手上台合奏！

記者黃庠棻／台北報導

由好滿意音樂（Harmonie Music TW）榮譽呈現，金氏世界紀錄譽為「世界上最成功的法國鋼琴家」理查克萊德門（Richard Clayderman），將於11月28日、29日分別於台北Legacy-TERA與高雄流行音樂中心舉辦理查克萊德門《經典永恆Timeless Romance》世界巡迴音樂會台灣雙站，今（11日）中午12點盛大開票。

▲鋼琴界傳奇理查克萊德門即將來台演出。（圖／好滿意音樂）



理查克萊德門以浪漫優雅的演奏風格享譽全球，被公認為鋼琴界的傳奇人物，更是無數習琴學子的典範。憑藉成名曲《給愛德琳的詩》，他將古典技巧與流行改編完美融合，至今生涯專輯銷量突破1億張，並曾創下250天舉辦200場音樂會的紀錄，足見其音樂魅力的無遠弗屆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鋼琴界傳奇理查克萊德門即將來台演出。（圖／好滿意音樂）



對許多五、六年級生來說，理查克萊德門不只是琴聲，更是青春記憶。這位曾被美國前第一夫人南西雷根盛讚並尊封為「The Prince of Romance」（浪漫王子）的金髮碧眼大帥哥，自1976年以《給愛德琳的詩》風靡樂壇後，便以細膩的鍵觸、燦爛的音質與左手標誌性琶音，觸動無數樂迷心靈，演奏生涯超過50年，半世紀琴音飄揚、瀟灑依舊不減，至今仍歷久彌新。

▲鋼琴界傳奇理查克萊德門即將來台演出。（圖／好滿意音樂）



近期，理查克萊德門完成了新加坡與馬來西亞的演出，接下來將前往倫敦、加拿大、美國及南美洲等地，展開跨越洲際的音樂旅程。在日前的吉隆坡站，「與理查克萊德門同台表演」成為一大亮點，年僅10歲的大提琴天才陳多多（Harmony Chen）從5歲開始學琴，2023年以最年輕選手之姿奪下Mendelssohn Competition冠軍，備受國際矚目。

▲鋼琴界傳奇理查克萊德門即將來台演出。（圖／好滿意音樂）

本次，陳多多受邀擔任嘉賓，與理查克萊德門演繹經典《Butterfly Lovers》，兩人的默契合作不僅震撼全場，更成為理查克萊德門「琴童圓夢計劃」的最佳示範。這項計劃也延伸至台灣站，開放8歲以上的未來鋼琴家報名，有機會在台北或高雄與大師同台演繹經典曲目，踏上國際舞台，圓夢時刻近在眼前。

▲鋼琴界傳奇理查克萊德門即將來台演出。（圖／好滿意音樂）



此外，吉隆坡站演出中，理查克萊德門展現風趣幽默的一面，不時下台送出琴譜、鮮花，甚至笑說要把舞台上小提琴手的樂器送給觀眾，引得全場笑聲不斷。他更用馬來語 「Terima Kasih」與中文「謝謝」向觀眾致意，贏得滿堂掌聲。隨著吉隆坡站圓滿落幕，這段音樂旅程即將延伸至台灣，帶來更多跨世代的感動。